Как сообщает пресс-служба Ростуризма, в ведомстве прошла первая онлайн-встреча руководителя ведомства Зарины Догузовой с экспертным сообществом. Среди участников были представители Высшей школы экономики, общественных объединений "Деловая Россия", "Опора России", РСПП, ТПП, РЭЦ, депутаты Госдумы. Туристическую отрасль на встрече представляли РСТ, АТОР, НАИТО, ОСИГ, РГА, РПС, Союз туризма и гостеприимства, ФРиО, Союз развития туризма в РФ, Ассоциация загородных отелей.

Участники встречи обсудили предложения по возрождению отрасли туризма России, которые могут войти в национальный план по восстановлению экономики. Среди них – разработка плана поэтапного выхода отрасли из карантинных мер с балансом между новыми требованиями безопасности туристов и сохранением привлекательности турпродукта, а также налоговые льготы (уменьшение НДС в туристской отрасли, освобождение от уплаты налогов и другое).

Также, по мнению экспертов, необходима поддержка инвесторов (субсидирование процентных ставок на строительство туристской инфраструктуры) и собственников туристской инфраструктуры в части беспроцентных кредитов на пополнение оборотных средств и выплату зарплаты, включение ключевых игроков гостиничной отрасли в перечень системообразующих предприятий.

Среди предложенных мер – повышение доступности и разнообразия туристских поездок для жителей страны, для чего необходимы разработка новых предложений в регионах РФ и субсидирование путешествий для социально незащищенных групп граждан. Кроме того, эксперты предложили системное продвижение в стране и мире направлений отдыха в регионах России, в том числе за счет цифровизации туристских услуг.

Предложения, подготовленные Ростуризмом при участии экспертов, бизнес-сообщества и представителей туриндустрии будут направлены в Минэкономразвития РФ для дальнейшего обсуждения и включения в Национальный план восстановления экономики, который президент России Владимир Путин поручил подготовить до 1 июня.