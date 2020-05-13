"В этом году у нас должны были быть три очень важных выставки, которые мы очень ждали. Одна выставка связана с коллекцией второго по значимости музеев Италии музея Каподимонте из Неаполя, после Уффици это вторая по значимости коллекция, эта выставка должна была состояться летом-осенью... Мы планируем пока на 2022 год", — сказала Лошак в интервью радиостанции "Эхо Москвы".

Она также сообщила, что выставка итальянского живописца Джузеппе Арчимбольдо, работы которого должны были поступить в музей из 8 точек мира, переносится на неопределенный срок, "поскольку это была очень важная география получения работ из разных городов".

Персональная выставка художника Билла Виолы может пройти в феврале 2021 года, сообщила глава Пушкинского музея.

Выставка "Шедевры из Музея Каподимонте" должна была стать главным проектом музея в 2020 году. В экспозиции — 50 уникальных произведений живописи и предметы прикладного искусства из коллекции Музея и Королевского парка Каподимонте в Неаполе. Главная идея выставки — рассказать и показать историю Музея Каподимонте, в котором хранятся мировые шедевры двух важнейших периодов в искусстве — эпохи Возрождения и барокко. Основа коллекции — работы из собрания Фарнезе (Тициан, Рафаэль, Аннибале Карраччи, Гвидо Рени и многие другие), а также приобретения династии Бурбонов, правивших в Неаполе в XVIII — XIX веках.

Выставка "Джузеппе Арчимбольдо и его время" должна была пройти в музее зимой 2020-2021 года. Работы художника ранее не выставлялись в Россию. На выставке будут представлены работы Арчимбольдо и его современников, около 80 произведений живописи, графики (рисунок и гравюра) и предметов прикладного искусства, из них 8 работ — знаменитые "головы", которые предоставят музеи Италии, Швеции, Германии, Японии и других стран.

Первая в России выставка работающего в жанре видеоарт художника Билла Виолы должна была открыться в июле. Экспозиция должна была охватить 14 лет творчества Виолы — с 2000 по 2014 год и продемонстрирует, как художник использовал технологию движущегося изображения для создания своих узнаваемых произведений.