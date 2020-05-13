"Проблески интереса к путешествиям в мае уже заметны. По сравнению с совсем безнадежным апрелем появляются даже продажи, например, некоторые туристы уже покупают глэмпинги на Кольском полуострове. Возможно, предстоящим летом это будет лучшим вариантом отдыха", — сказал он.

Этим летом, по словам Мамонтова, основными точками притяжения для туристов будут Камчатка, Байкал, Алтай, Карелия и Кавказ, то есть территории, обладающие туристической привлекательностью еще с советских времен.

Эксперт также рассказал, что компания RussiaDiscovery провела опрос среди почти 600 своих клиентов и подписчиков в соцсетях. После снятия ограничительных мер более 80% его участников готовы отправиться в путешествие по России. Более половины опрошенных выразили желание выехать в течение двух-трех месяцев после снятия карантина, сразу после отмены ограничительных мер это сделают 20%.

"Некоторые ответы оказались неожиданными: в частности, более 50% готовы отдыхать 8-14 дней. Еще более неожиданным стало отсутствие страха перед самолетами и поездами. Более 88% респондентов отметили доверие к качеству дезинфекции вагонов и салонов самолетов", — заметил эксперт.

Кроме того, 56% респондентов выразили желание улететь на другой край страны: они хотят побывать на Дальнем Востоке, Чукотке, Сахалине, Курилах, готовы путешествовать в индивидуальном формате.

Мамонтов считает, что после снятия ограничений на путешествия спрос на туры по России будет взрывным. Среди минусов подобных путешествий он назвал то, что пока не везде достаточно развита инфраструктура, не хватает оборудованных национальных троп, специальных глэмпинговых лагерей и других объектов. Кто-то может вернуться разочарованным либо не сможет поехать, столкнувшись с дефицитом комфортного размещения, в том числе в палатках.

Эксперт также отметил небольшое изменение спроса в сторону более экономных путешествий: около 40% респондентов хотели бы уложиться в стоимость тура от 20 до 50 тыс. рублей без стоимости дороги.