"Несмотря на ограничения, связанные с эпидемией коронавирусной инфекции, в Приморье начата подготовка к летнему туристическому сезону. В случае благоприятного развития (...) ограничения могут быть ослаблены или сняты, и приморским участникам рынка туристических услуг необходимо быть готовыми к приему гостей", — сообщается на сайте правительства Приморского края.

Регион делает ставку на молодежь, как на наиболее "легкую на подъем" часть общества.

"Мы спланировали информационную кампанию в социальных сетях фейсбук и инстаграм, а также на популярном среди молодых людей ресурсе тикток. Размещаем первый контент по программе, уже сняли рекламный ролик", — отметила директор краевого Туристско-информационного центра Дарья Гусева, чьи слова приводятся в сообщении.

Путешественникам предлагают познакомиться с морем и природой Приморья, оценить морскую кухню и попробовать себя в новых видах активного отдыха: серфинге на сапах, прыжках со скалы в море, погружении с аквалангом или плавании с маской, трубкой и ластами.

Выступая на внеочередном заседании Законодательного собрания Приморья губернатор края Олег Кожемяко призвал соблюдать санитарные меры, чтобы к лету край мог принимать туристов.

"Соблюдение санитарных мер на предприятиях необходимо, чтобы остановить болезнь, вернуться к нормальной жизни, дать возможность заработать экономике, тем отраслям, которые сегодня не работают. Напоминаю, это торговые центры, предприятия общественного питания, пансионаты, турбазы, гостиницы, фитнес-залы, спортклубы, это довольно значительный объем. Наступает летний период, когда эта работа должна быть направлена на туристов, наша задача сделать так, чтобы мы могли войти в этот сезон, но с соблюдением всех санитарных мер и правил", — подчеркнул Кожемяко.

Как сообщалось, в последние годы Владивосток стал популярен среди российских туристов, а также гостей из Южной Кореи и Китая.

Президент России Владимир Путин назвал развитие туризма стратегической задачей на Дальнем Востоке. Также президент в обращении к участникам 23-й сессии Генассамблеи Всемирной туристской организации напомнил, что только за последние пять лет Россию посетили более 125 млн иностранных туристов, что является результатом последовательной работы государства по развитию туриндустрии.