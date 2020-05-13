Отмечается, что прирост новых случаев держится на нуле уже второй день подряд.

В службах здравоохранения Новой Зеландии напомнили, что с 14 мая в стране начинают смягчать ограничительные меры, введенные для борьбы с распространением коронавируса COVID-19. Возобновят работу многие предприятия, а также магазины и рестораны. Однако местным жителям по-прежнему придется соблюдать социальную дистанцию и не собираться группами более 10 человек.

Ситуация с коронавирусом постепенно нормализуется и в Таиланде. За последние 24 часа в стране также не зарегистрировали ни одного нового случая заражения инфекцией.

За время пандемии в Таиланде выявили около 3 тыс. случаев заболевания, 56 человек скончалось.