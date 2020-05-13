"С завтрашнего дня, 14 мая, будут организованы посты в аэропорту. Мы уже знаем, кто прилетит к нам в ближайшие пять дней. Заработала система оформления цифровых пропусков. Заявки от организаций уже нам поступают", — сказал глава региона.

По его словам, по прилету в аэропорт пассажир должен будет предъявить паспорт. С пропиской гражданин отправляется в обсервацию. Без прописки — должен предъявить электронный пропуск. Если пассажир прилетел без того и другого — его отправят обратно.

Аналогичная схема пропуска будет действовать и на паромной переправе Ванино — Холмск, связывающей Сахалин с материковой частью РФ.

Пропускной режим будет действовать до 31 мая, губернатор не исключил, что в дальнейшем этот срок могут продлить.

Цифровые пропуска смогут получить только граждане, прибывающие на Сахалин по трудовым контрактам на работу. Граждане, не имеющие местной прописки и трудовых контрактов, в том числе туристы, въехать в островной регион не смогут. Даже на похороны близких родственников граждан, не имеющих прописки в Сахалинской области, не пропустят, так как им в любом случае придется сначала две недели провести в обсерваторе, пояснил губернатор.

Цифровые пропуска вводятся в том числе, чтобы "контролировать потоки людей, приезжающих на работу". "Мы сделали анализ с силовиками, выяснилось, что в обсервации каждый четвертый человек — с судимостью. Мы не заинтересованы, чтобы люди приезжали сюда в этот сложный период и занимались какой-то незаконной деятельностью", — сказал Лимаренко.

По данным управления Роспотребнадзора, на сегодняшний день в Сахалинской области зарегистрировано 46 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 80% — приезжие из других регионов. Из этого количества 25 человек уже выздоровели и выписаны из больниц, остальные находятся на лечении.