"План по выходу экономики региона из ограничений предусматривает четыре этапа. Решение о переходе к следующему этапу будет осуществляться на основании предложений Главного государственного санитарного врача Тульской области при строгом соблюдении методических рекомендаций, утвержденных Роспотребнадзором", — приводит пресс-служба областного правительства слова Лаврухина.

Первый этап "Режим ограничений" предусматривает возобновление работы промышленных предприятий и субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере обрабатывающих производств; нестационарных торговых объектов (киосков, павильонов); объектов розничной торговли площадью не более 200 кв. метров, оборудованных отдельным входом; плавательных бассейнов; пунктов самовывоза.

На втором этапе предусмотрено открытие объектов розничной торговли в муниципалитетах, где зафиксировано наименьшее число заболевших коронавирусом. Такие объекты площадью торговых залов не более 500 кв. метров должны быть оборудованы отдельным входом. Также предполагается возобновить работу объектов общественного питания с площадью зала до 50 кв. метров с обязательным соблюдением санитарно-гигиенических требований, без проведения развлекательных мероприятий.

Третий этап "Режим стабилизации" позволит возобновить деятельность рынков и ярмарок, объектов общественного питания с площадью зала до 100 кв. метров.

На четвертом этапе "Штатный режим" возобновят деятельность кружки дополнительного образования и спортивные секции; откроются туристические объекты, музеи, общественные пространства. Кроме того начнут работать все организации и индивидуальные предпринимателей, чья деятельность была ранее приостановлена, а также объекты сферы торговли и услуг большей площади без ограничения числа одновременно обслуживаемых посетителей, гостиницы и предприятий общественного питания.

По словам губернатора Алексея Дюмина, план может и должен корректироваться с учетом эпидобстановки.

"Важно все действия сверять с данными и рекомендациями Роспотребнадзора. Любое неверное решение может привести к неблагоприятным последствиям. Мы даем возможность предприятиям различных форм собственности восстановить работу, при этом они должны понимать меру ответственности за своих сотрудников", — подчеркнул Дюмин.

Как сообщалось, режим повышенной готовности в Тульской области продлен до 31 мая с рядом послаблением для организаций торговли и населения.

По данным оперативного штаба, по состоянию на 12 мая в Тульской области лабораторно подтвержден 1 тыс. 971 случай COVID-19, выздоровели 333 человека, 14 пациентов скончались.