Полеты будут выполняться дважды в неделю (по пятницам и субботам) на воздушном судне DHC-8 вместимостью до 50 человек.

9 мая открылась продажа билетов на субсидированные рейсы по этому маршруту.

Полеты будут осуществляться за счет средств федерального и окружного бюджетов.

Стоимость билета в одну сторону по специальному тарифу составляет 13 тыс. рублей без учета сборов.

"Реализация (субсидированных — Иф) билетов в авиакассах осуществляется только для граждан с постоянной или временной регистрацией не менее шести месяцев на территории Чукотского автономного округа. Данные меры связаны с большим количеством вахтовых рабочих, не проживающих на территории региона", — поясняет пресс-служба правительства ЧАО.

Также у пассажиров есть возможность приобрести билет сразу до конечной точки на рейс Якутск — Москва, в таком случае стоимость билета составит порядка 20 тыс. рублей.

По словам губернатора ЧАО Романа Копина, новый маршрут будет использоваться как альтернативный вариант перевозки пассажиров в центральные районы страны и регионы Дальневосточного федерального округа в период реконструкции взлётно-посадочной полосы аэродрома Певек.

"Наша задача — расширить маршрутную сетку, привлечь перевозчиков, обновить как можно больше аэропортов для жителей Чукотки в рамках нацпроекта. Реконструкция даст возможность летать чаще, меньше зависеть от погоды благодаря установке качественного и современного аэронавигационного и светового оборудования", — приводит слова Копина пресс-служба.