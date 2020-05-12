"Мы пока не планируем менять ценовую политику и льготы, оставим всё как есть до конца года", — сказали "Интерфаксу" в пресс-службе Пушкинского музея.

В Государственном историческом музее также сообщили, что стоимость билетов останется прежней.

"Мы не планируем повышать цены на билеты, кроме того, у нас сейчас действует акция "Культурный антистресс", когда все желающие могут купить билет в музей и музейный комплекс по цене ниже обычной и действовать такой билет будет до следующего года... Мы прекрасно понимает, что люди окажутся в достаточно сложной финансовой ситуации и несмотря на то, что музей несет убытки и потери, мы не планируем повышать стоимость входных билетов", — пояснила "Интерфаксу" начальник управления общественных связей, рекламы и маркетинга музея Мария Лемигова.

В пресс-службе Государственной Третьяковской галерее также заявили, что цены на билеты не вырастут.

Ранее на пресс-конференции директор Московского музея современного искусства (ММОМА) Василий Церетели объявил, что билеты после снятия ограничительных мер, введенных из-за коронавируса, будут стоить, как и прежде. Более того, в музее останутся бесплатные дни. При этом директор музея современного искусства "Гараж" Антон Белов на пресс-конференции в апреле говорил о том, что музей планирует снизить цены на билеты.