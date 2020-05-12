"До мест проживания доставлено 144 жителя Москвы и 84 жителя Московской области. Еще 112 человек, проживающих в других регионах, доставлены до обсерваторов Подмосковья для соблюдения карантина. Минтранс для перевозки граждан предоставил 40 автобусов и водителей", — говорится в сообщении.

Правительство Московской области обеспечивает встречу и доставку граждан, прибывающих вывозными рейсами из зарубежных стран в подмосковные аэропорты. Для перевозки граждан Минтранс региона предоставляет трансфер и водителей.