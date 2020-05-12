Выставка должна была проходить в городе Росток с 10 по 12 мая.

«В связи с пандемией COVID-19 по согласованию с Туристическим офисом федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания (TMV) как принимающей стороны приняли решение перенести «физический» бизнес-форум Germany Travel MartTM (GTM) на 2021 год. Между тем, GTM-2020 в цифровом формате пройдет с 22 по 24 июня», — говорится в сообщении DZT.

Как отметили в турофисе Германии, в рамках онлайн-воркшопа запланированы вебинары и встречи. Участие в Virtual GTM обойдется представителям турбизнеса ФРГ в 79 евро, зарегистрироваться можно уже сейчас. С участниками, которые уже были в списке рассылки GTM, свяжутся автоматически.

По словам главы правления DZT Петры Хедорфер, онлайн-воркшоп позволит восстановить и подготовить работу туристической выставки в 2021 году.

«Мы уже с нетерпением ждем возможности поприветствовать ключевых представителей международной туристической индустрии на «живом» GTM с 25 по 27 апреля 2021 года в земле Мекленбург-Передняя Померания. А пока мы будем использовать Virtual GTM 2020, чтобы показать туристические возможности нашего региона», — цитирует пресс-служба руководителя офиса по туризму TMV Тобиаса Войтендорфа.