"Складывается ситуация, при которой большая часть санаторно-курортных организаций курортов федерального значения Кавказских Минеральных Вод, вынужденно приостановивших работу до 1 июня, не получат ожидаемой поддержки от государства", — сообщает председатель Общественной палаты Ставрополья Николай Кашурин вице-спикеру Госдумы РФ Ольги Тимофеевой в письме, предоставленным "Интерфаксу" пресс-службой Федерации независимых профсоюзов России на Кавминодах.

По его данным, подавляющее большинство принятых на сегодняшний день мер господдержки реализуется только в отношении организаций и индивидуальных предпринимателей, включенных по состоянию на 1 марта 2020 года в единый реестр субъектов МСП. При этом, из 124 санаторно-курортных организаций, работающих на Ставрополье, в него входят только 44.

Кашурин отмечает, что в Общественная палата региона получает обращения от санаториев Кавминвод, объединений и общественных советов городов-курортов с просьбой помочь здравницам получить господдержку.

Санаторно-курортный комплекс Ставрополья включает 124 санаторно-курортных организации, большинство из которых находятся в Ессентуках, Железноводске, Кисловодске и Пятигорске. В городах-курортах эта отрасль является градообразующей. Объем платных услуг населению оценивается более чем в 22 млрд рублей в год.

Численность сотрудников здравниц — более 20 тыс. человек, с учетом мультипликативного эффекта за счет курортной сферы поддерживаются еще более 60 тыс. рабочих мест в смежных отраслях.

"Санаторно-курортные организации, по сути своей, являются социально ориентированными, имеют низкую рентабельность в связи с оказанием услуг преимущественно социально незащищенным отдыхающим... У здравниц отсутствуют резервы, позволяющие выплачивать даже минимальную зарплату работникам, обслуживать кредиты", — сказано в письме.

Приостановление деятельности санаторно-курортных организаций без оказания им поддержки со стороны государства "неизбежно приведет к банкротству и ликвидации многих из них либо, как минимум, потере квалифицированного персонала", считает Кашурин.

В свою очередь руководитель санаторно-курортного комплекса ФНПР на КМВ Николай Мурашко сообщил агентству "Интерфакс-Юг", что затраты, связанные с выполнением рекомендаций Роспотребнадзора по открытию здравниц даже без учета ремонтных работ, могут увеличить себестоимость путевки на 40%.

"При выполнении требований только одноместного размещения, загрузка снижается в два раза, следовательно, себестоимость возрастает в 2-2,5 раза", — сказал Мурашко.

Исполнение требований посменной работы приведет к еще большему падению загрузки объектов и соответственно росту себестоимости, поскольку продолжительность "смены" на многих объектах должна быть более 14 дней с учетом сроков лечения по госконтрактам.

"В санатории "Лесная Поляна", специализирующемся на лечении спинальных больных, продолжительность такой путевки составляет 30-42 дня, то есть возможно организовать только 8 заездов в год", — подчеркнул он, добавив, что, учитывая среднюю продолжительность остальных путевок в зависимости от программы 10-14 дней, загрузка составит не более 10% максимальной коечной емкости.

Собеседник агентства отметил, что отдыхающие могут попасть в санаторий только при наличии справки об эпидокружении, в том числе по COVID-19, что подразумевает отсутствие необходимости установления жестких требований к условиям их размещения, питания и оказания медуслуг.

При этом, сотрудникам курортной сферы непонятно на каком этапе должна возобновиться работа конкретно санаторно-курортных организаций, в соответствующем документе это не указано.

Требование по переводу работы санатория в режим обсерватора, в случае выявления среди отдыхающих больного с новой коронавирусной инфекцией, невыполнимо для подавляющего большинства санаторно-курортных организаций.