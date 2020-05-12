"Электронная путевка" (ЭП) – информационная система, в которую туроператоры должны вносить данные по каждому проданному туру. Таким образом планируется "повысить прозрачность рынка". Если туроператор будет продавать туры без формирования электронной путевки, это станет основанием для исключения его из реестра. Пользование системой для туроператоров будет платным.

Как следует из пояснительной записки к законопроекту, "без введения обязательности формирования электронной путевки и размещения сведений о ней в системе туроператорами и турагентами невозможно обеспечить достижение поставленных перед системой целей и выполнение стоящих задач".

Рассмотрение законопроекта неоднократно переносилось. В апреле Ростуризм назвал ЭП в ее нынешнем виде технически не готовой к работе и не соответствующей требованиям информационной безопасности, а Российский союз туриндустрии (РСТ) в свою очередь просил отложить рассмотрение законопроекта на четвертый квартал 2021 года из-за критической ситуации в туротрасли, обусловленной пандемией.

"Принятие Госдумой в первом чтении поправок, касающихся введения электронной путевки, стало ярким примером игнорирования законодательной властью мнения туристического сообщества. Турбизнес многократно обращался к президенту, правительству и парламенту с предложением не рассматривать в условиях тяжелейшего кризиса законодательные инициативы, связанные с увеличением финансово-административной нагрузки на бизнес. А этот закон предполагает навязывание туроператорам платной услуги за пользование информационной системой электронной путевки. Причем ее оператором станет не государство, а коммерческое юридическое лицо", — сообщил порталу "Интерфакс-Туризм" президент РСТ Андрей Игнатьев.

Он подчеркнул, что РСТ последовательно выступает за цифровизацию сферы туризма, ранее поддерживал введение электронного авиабилета, а сейчас – внедрение в стране электронных виз.

"Но содействовать принятию очередного сбора под предлогом защиты прав потребителей и технического прогресса мы не можем, в том числе потому, что такой механизм практически нигде в мире не применяется. Если власти так нужна электронная путевка, никто не мешает ввести ее в виде бесплатной госуслуги", — заключил президент РСТ.

Ранее в АО "Национальные туристические технологии" порталу "Интерфакс-Туризм" сообщили, что доработка и ввод в эксплуатацию системы "Электронная путевка" будут завершены в апреле-мае 2020 года. Сейчас компания занимается аттестацией системы в качестве государственной информационной системы (ГИС), соответствующие документы проходят согласование с уполномоченными федеральными органами исполнительной власти. После ее завершение она планирует начать эксплуатацию в тестовом режиме.