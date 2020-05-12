"На сегодняшний день в Кавказском заповеднике действуют 20 маршрутов: 14 летних и шесть зимних. Как правило, летний сезон начинается в конце мая — начале июня и заканчивается в октябре. Круглогодично работают рекреационные объекты — вольерные комплексы на кордонах Лаура и Гузерипль, Музей природы и визит-центры, маршруты Тисо-самшитовой рощи. В 2019 году маршруты и объекты Кавказского заповедника посетили более 250 тысяч туристов", сообщает пресс-служба Кавказского заповедника во вторник.

Сегодня главная задача Кавказского заповедника, как государственного учреждения — сохранение уникальной природы и биоразнообразия в границах особо охраняемой природной территории.

"Большая численность туристов единовременно негативно сказывается и на природе, и на качестве отдыха. Поэтому в предстоящем сезоне руководство решило провести эксперимент и ввести лимит на продажу билетов на определенные маршруты", — подчеркивает пресс-служба.

Нововведение позволит регулировать число пребывания туристов на стоянках и распределить потоки равномерно. "Поэтому, планируя поход, посетители должны будут либо позаботиться о пропусках заранее, заявку можно подать через официальный сайт", — отмечается в сообщении.

12 мая Кавказский государственный природный биосферный заповедник имени Х.Г. Шапошникова отмечает день рождения — 96 лет со дня создания. Площадь заповедника превышает 280 тысяч гектар.