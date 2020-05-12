Теперь в документ можно вносить поправки в тридцатидневный срок – до 11 июня 2020 года.

Как следует из документа, единый федеральный реестр турагентов является федеральным информационным ресурсом, содержащим сведения о лицах, осуществляющих турагентскую деятельность. Членство в нем будет обязательным для всех турагентств и бесплатным. Вести реестр будет уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, данные должны будут заносить туроператоры, включая сведения о наличии договоров со своими турагентами с указанием срока их действия и сферы туризма.

"Осуществление турагентской деятельности лицом, сведения о котором отсутствуют в реестре турагентов, деятельности по продвижению и реализации туристского продукта, сформированного туроператором, а также осуществление турагентом деятельности по продвижению и реализации туристского продукта при отсутствии в реестре турагентов сведений о заключении между таким турагентом и туроператором, сформировавшим данный туристский продукт, договора на продвижение и реализацию туристского продукта, сформированного туроператором, влечет за собой административную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации», — следует из текста документа.

Реестр должен содержать для юридических лиц полное и сокращенное наименование юридического лица, фамилию, имя и отчество руководителя турагента, адреса, места нахождения юридического лица, основной государственный регистрационный номер. Для индивидуального предпринимателя – фамилию, имя и отчество, адреса места фактического осуществления деятельности, основной государственный регистрационный номер.

Внесение сведений о турагенте в реестр турагентов осуществляется туроператором в электронной форме с использованием личного кабинета туроператора на официальном сайте уполномоченного федерального органа исполнительной власти или посредством автоматизированного взаимодействия информационной системы туроператора с реестром турагентов. Туроператор обязан внести сведения об изменении или о досрочном расторжении договора с турагентом, а также о прекращении полномочий турагента путем внесения соответствующей записи в личном кабинете туроператора на официальном сайте в срок, не превышающий трех рабочих дней с момента наступления указанных событий.

После принятия во втором и третьем чтениях закон вступит в силу 1 января 2021 года. После этой даты у туроператоров будет 180 дней на внесение сведений о своих партнерах в реестр, затем турагентская деятельность без членства в реестре станет незаконной.

«По истечении 180 дней после дня вступления в силу настоящего федерального закона юридические лица и индивидуальные предприниматели, указанные в части 2 настоящей статьи, сведения о которых не внесены в единый федеральный реестр турагентов, обязаны прекратить осуществление турагентской деятельности», — следует из текста документа.

В пояснительной записке к документу говорится, что в России, по предварительным оценкам, насчитывается 20-30 тыс. турагентств и компаний, реализующих туристский продукт, сформированный туроператорами. Кроме того, реализацию и продвижение турпродукта осуществляют юридические лица и индивидуальные предприниматели, не имеющие прямых договорных отношений с туроператорами.

"Законопроект направлен на повышение защиты интересов потребителей туристских услуг, создание прозрачного и контролируемого рынка турагентской деятельности», — говорится в записке.