"Если все мы соблюдаем требования главных санитарных врачей, требования к своему общежитию, чтобы не заразить наших близких, не допустить распространения инфекции, то очень надеемся, что летом жизнь наладится, и мы будем чаще контактировать друг с другом", — сказала Голикова во вторник на брифинге.

При этом она заявила, что число заразившихся COVID-19 может вырасти в регионах, где в майские праздники не соблюдали ограничительные меры.

"К сожалению, и я вынуждена это констатировать, не все регионы страны в майские праздники четко соблюдали те режимы самоизоляции, которые у себя приняли. И конечно же, мы отдаем себе отчет в том, что коэффициент распространения заболевания может колебаться и в большую сторону в отдельных регионах", — сказала Голикова.