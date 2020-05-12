"С 15 мая в Испании начнет действовать обязательный 14-дневный карантин для всех прибывающих в страну иностранцев. Это продлится до конца периода ЧС, который пока действует до 24 мая. При необходимости власти страны могут продлить режим ЧС еще на две недели или более", — пишет издание.

Как отмечает газета, Испания, таким образом, идет по стопам других европейских стран, которые уже ввели 14-дневный карантин для иностранных путешественников. На данный момент обязательный карантин в Испании действует только для репатриированных жителей страны и испанцев, вернувшихся из Италии.

"В течение 14-дневного карантина необходимо оставаться в своем или арендованном жилье. С ними могут связываться работники здравоохранения", — сообщает издание.

Газета добавляет, что с 15 и как минимум до 24 мая в Испании будет действовать особый контроль на воздушных и морских границах. Допущены в страну будут только резиденты Испании и иностранцы, которые здесь постоянно проживают (владение домом не является достаточным основанием), иностранные рабочие, дипломаты, медики и те, кто путешествует по форс-мажорным обстоятельствам.

Ранее 8 мая Испания разрешила гражданам стран ЕС и стран Шенгенской зоны пересекать сухопутную границу для возвращения в их испанские резиденции.