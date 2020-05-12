"Совещание завтра планируется", — сказал Песков "Интерфаксу" во вторник.

Владимир Путин анонсировал такое совещание 7 мая, отметив, что оно будет посвящено поддержке авиапрома и отрасли авиаперевозок на фоне пандемии COVID-19.

Президент отметил, что "ситуация в сфере воздушных перевозок — и в России, и во всем мире — особенно сложная". В связи с этим Путин пообещал, что посвятит отдельное совещание задачам авиастроительной промышленности, авиакомплексу.

Президент РФ уже две недели проводит совещания по ключевым отраслям российской экономики на фоне коронавируса. На днях он анонсировал обсуждение ситуации в таких отраслях, как АПК, связь, IT.