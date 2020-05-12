Выделить более 23 млрд руб. в качестве экстренной поддержки авиакомпаний в условиях COVID-19 президент Владимир Путин поручил в середине апреля. На совещании у президента 7 мая глава Минтранса РФ Евгений Дитрих заявил, что правительство утвердило правила их распределения, и пообещал, что выплаты начнутся "незамедлительно". В пресс-службе ведомства позднее уточняли, что первые запросы перевозчиков на господдержку ожидаются 12 мая.

Опрошенные "Интерфаксом" авиакомпании, в том числе S7, "РусЛайн", сообщили, что пока не могут подать заявки, поскольку официальной публикации правил еще не было. На какую долю из обещанной суммы они будут претендовать, перевозчики не уточнили. В авиакомпании IFly заявили, что пока не имеют "информации о реальных механизмах поддержи и выделяемых суммах".

"Ведомости", ссылаясь на проект постановления, сообщали на прошлой неделе, что авиакомпании получат субсидии в расчете 365 руб. за каждого пассажира, потерянного в отчетном месяце 2020 г. по сравнению с аналогичным месяцем 2019 г. Средства должны компенсировать снижение трафика в феврале — июле, их перевозчики могут направить на зарплаты летному составу, платежи российским лизингодателям и на услуги аэропортов. Среди условий получения поддержки — непрекращение пассажирских перевозок и сокращение в каждом отчетном месяце не более 10% всех пилотов и бортпроводников, работавших в авиакомпании на конец 2019 г., отмечало издание.

В S7 "Интерфаксу" заявили, что такой способ распределения субсидий — по 365 руб. за каждого не перевезенного пассажира — "кажется адекватным". В компании благодарны государству за эту поддержку, в то же время заявленная сумма "многократно ниже потерь, которые несет авиация", сказал представитель компании.

В группе "Аэрофлот" считают предложенные правила недостаточно справедливыми, заявил "Интерфаксу" источник в одной из компаний группы. Самый эффективный и прозрачный механизм распределения госпомощи, по его мнению, — это когда ее размер прямо пропорционален величине официального фонда оплаты труда (ФОТ) авиакомпаний, то есть с которого уплачен страховой взнос.

"Во-первых, это очень просто — у ФНС есть декларации компаний за I квартал 2020 г., то есть размер официального ФОТ каждой авиакомпании Минтранс может получить в течение дня. Во-вторых, это поставит в выигрышное положение авиакомпании, не мухлевавшие с "серыми" схемами выплат зарплат — в конвертах, через страховые договоры, гигантские командировочные ", — сказал источник. "В-третьих, это просто честно: компании получат помощь государства на реальные выплаты зарплат работникам, а не на какие-то непонятные компенсации за не перевезенных пассажиров. Сумма господдержки должна быть определена по простой формуле: какова доля ФОТ в сумме ФОТов всех авиакомпаний, такова и доля от 23 млрд руб., выделенных на господдержку", — заключил он. "Интерфакс" направил запрос в "Аэрофлот", "Россию" и "Победу".

Источник в "Победе" сообщил, что, несмотря на приостановку полетов в апреле и мае, компания рассчитывает на получение госпомощи. Перевозчик пострадал от запрета международных полетов, введения самоизоляции и, как следствие, сокращения рейсов, сказал собеседник.