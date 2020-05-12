Он отметил, что власти курорта совместно с сотрудниками Роспотребнадзора и федеральных структур намерены выработать единые требования и правила для выполнения эпидемиологических мероприятий на территории санаториев и пансионатов.
"Все отдыхающие, которые будут приезжать в Сочи, должны знать, что будут оздоравливаться в границах санаториев и пансионатов", — заявил на заседании оперштаба губернатор Вениамин Кондратьев.
По его словам, отдыхающих будут встречать на вокзалах и экспрессом отправлять на отдых в санатории и пансионаты по путевкам.
"К концу мая посмотрим, будем ли мы открывать набережные, скверы и парки", — добавил губернатор.
Он также подчеркнул, что карантин и самоизоляция в регионе сохраняются до 23 мая.