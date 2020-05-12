По сообщению аэропорта, закрытие воздушной гавани продлевается в целях предотвращения распространения коронавируса.

Ранее аэропорт "Хибины" сообщил о закрытии до 26 апреля включительно, а затем продлил закрытие до 11 мая.

Как сообщалось, с 12 мая в Мурманской области режим самоизоляции, введенный 30 марта, перестал быть обязательным для всех за исключением людей старше 65 лет и тех, кто имеет хронические заболевания.

При этом в Кировске и Апатитах, где ранее был введен режим карантина, сохраняются ограничительные меры.

По данным оперштаба Мурманской области, по состоянию на 10.30 мск вторника в регионе 2428 случаев коронавируса, включая 110 в Апатитах и 75 в Кировске.