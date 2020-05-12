По словам Эрсоя, в аэропортах, отелях и ресторанах, а также на пляжах будет соблюдаться социальное дистранцирование в 1,5 метра. «В ресторанах столики должны быть расставлены на расстоянии 1,5 метра, при этом расстояние между стульями за столом составит 60 см. Эти правила не коснутся семей за одним столом, поскольку они уже и так контактируют друг с другом», — цитируют министра турецкие СМИ.

Между тем, министр заявил, что шведский стол в турецких гостиницах сохранится, но туристы не смогут сами класть еду на тарелки, это будет делать персонал в перчатках и масках. Кроме того, блюда будут стоять за стеклянными витринами.

«Не стоит тешить себя большими ожиданиями в этом году, я думаю, что, если откроется 50-60% гостиниц страны, чтобы принять туристов, это будет уже хорошо», — подчеркнул он в интервью газете Haberturk.

По словам министра культуры и туризма, "2020 год – это как ДТП, в которое попал весь мир. Турция подготовила хорошую рекламную кампанию и рассчитывает на быстрое восстановление туризма. В этом году мы планировали принять 58 млн иностранных гостей, а следующем уже 63 млн. Если других проблем не возникнет, то к 2023 году мы рассчитываем все же достичь желаемого числа иностранных туристов – 75 млн», — добавил Эрсой.

Министр также сообщил, что МИД Турции направит коллегам из разных стран информацию о том, какие меры применяет страна для предотвращения распространения коронавируса. С основными въездными рынками страны, такими как Россия, Германия и Великобритания, будут проводиться постоянные телефонные консультации.