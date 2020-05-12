"Решение о продлении карантина до 31 мая принято региональным правительством. Ранее планировалось, что этот режим может быть отменен 17 мая. Однако в конце апреля губернатор Антон Алиханов заявил, что рассматривается вопрос и о его продлении. И решение о пролонгации режима было рекомендовано региональным штабом в период майских праздников", — сказали в штабе.

В апреле в аэропорту "Храброво" был введен режим 14-дневнгого карантина для всех граждан, прибывающих в Калининград из аэропортов Москвы и других регионов. Жители области обязаны соблюдать изоляцию в домашних условиях. Жители других областей помещаются в обсерваторы, работу которых оплачивает областной бюджет.

В настоящее время воздушное сообщение является фактически единственным способом попасть в Калининградскую область. Пассажирское железнодорожное сообщение и международное автобусное сообщение остановлены.

В Калининградской области по состоянию на 12 мая выявлено 772 случаев заражения (216 человек выздоровели), умерли 11, обследовано на COVID-19 нарастающим итогом 29 097 человек, из них остаются под медицинским наблюдением 2 186 человека, в том числе 121 в условиях обсерватора.