В апреле в аэропорту "Храброво" был введен режим 14-дневнгого карантина для всех граждан, прибывающих в Калининград из аэропортов Москвы и других регионов. Жители области обязаны соблюдать изоляцию в домашних условиях. Жители других областей помещаются в обсерваторы, работу которых оплачивает областной бюджет.
В настоящее время воздушное сообщение является фактически единственным способом попасть в Калининградскую область. Пассажирское железнодорожное сообщение и международное автобусное сообщение остановлены.
В Калининградской области по состоянию на 12 мая выявлено 772 случаев заражения (216 человек выздоровели), умерли 11, обследовано на COVID-19 нарастающим итогом 29 097 человек, из них остаются под медицинским наблюдением 2 186 человека, в том числе 121 в условиях обсерватора.