"Мы должны, в первую очередь, позаботиться о безопасности своих посетителей, поэтому необходимо будет соблюдать все меры социального дистанцирования, это заставляет нас вывести большую часть продажи билетов в онлайн, держать гораздо меньшее количество касс, которое будет оборудованы специальными защитными экранами", — сказала Трегулова на пресс-конференции во вторник.

Она отметила, что для соблюдения социальной дистанции в галерее проведут специальные занятия для смотрителей и службы безопасности, чтобы "их просьба соблюдать социальную дистанцию воспринималась адекватно, была достаточно убедительной, и, при этом, крайне корректной".

"Мы будем стараться следовать всем рекомендациям Роспотребнадзора, обеспечим своих сотрудников масками, перчатками, всем тем, что должно обеспечить их безопасность", — подчеркнула глава Третьяковки.

При этом Трегулова отметила, что галерея будет готовиться к возможному повышенному интересу к посещению музея.

"Мы должны понимать, что люди после длительного карантина будут крайне осторожны в своем выборе прийти в музей, у них будут свои приоритеты, но мы можем и ожидать повышенный интерес и к нашим постоянным экспозициям, и к нашим выставкам.. и нам нужно серьезно готовиться к тому, чтобы соблюдать всем меры безопасности", — отметила она.

Все выставки и экспозиции, подчеркнула Трегулова, будут работать по сеансам, чтобы избежать большого скопления людей.