Законопроект (N953580-7) был внесен в Госдуму правительством на прошлой неделе. Он подготовлен в рамках борьбы с пандемией COVID-19.

Поправки вносятся в Воздушный кодекс, в Кодекс торгового мореплавания, внутреннего водного транспорта и в Устав железнодорожного транспорта.

Согласно принятому законопроекту, правительство РФ при угрозе ЧС или введении режима повышенной готовности установить особенности исполнения договора транспортной перевозки пассажира, в том числе право перевозчика в одностороннем порядке изменить условия такого договора или отказаться от его исполнения и возвратить уплаченную за перевозку пассажира провозную плату. Порядок и сроки возврата установит правительство.

Кроме того, принятый законопроект уточняет, что если в рамках борьбы с COVD-19 было введено ограничение на использование отдельных остановок на маршруте регулярных автомобильных перевозок или ограничение использования отдельных участков автомобильных дорог, то лица, которым выдано разрешение на перевозки, вправе изменить данный маршрут и в отношении иных автомобильных дорог. Также они смогут сократить количество рейсов и остановок по данному маршруту, изменить класс транспортного средства на нем, либо прекратить перевозки.

В случае принятия закон вступит в силу со дня официального опубликования.