«После 25 лет работы наша компания, обслужившая сотни тысяч туристов, переживает тяжелое время. С 1995 года мы прошли через множество кризисов, связанных с экономическими проблемами, терактами и стихийными бедствиями в разных частях мира. И все это успешно преодолели. Но в декабре 2019 года началось беспрецедентное ограничение путешествий из-за вируса Covid-19. Мы вынуждены были отменить чартеры на Хайнань, затем закрылись границы, авиасообщение остановлено, гостиницы, рестораны и музеи закрыты. Туристический бизнес фактически остановился», — говорится в сообщении на сайте компании.

В Robinson Tours подчеркивают, что помогли всем своим туристам вернуться домой, потратив на это огромные средства. При этом законодательство Венгрии не позволяет турагентствам предлагать клиентам ваучеры взамен отмененных туров – они должны выплачивать им все деньги, которые уже переведены зарубежным поставщикам. Из-за этого компания приняла решение остановить работу и предлагает туристам обратиться за компенсацией к страховщику.

«Закрытие туроператора Robinson Tours – это печальное событие для всех игроков рынка. В Венгрии это одна из лидирующих компаний по приему российских туристов, но не единственная. Она обслуживала значительную долю российского рынка, особенно в сегменте лечебного туризма. Для нас это стало большой неожиданностью. У данной компании у нас имеется депозит, поэтому ее судьба нас очень беспокоит», — рассказал порталу «Интерфакс-Туризм» директор по международному туризму компании «Де Визу», специализирующейся на отправке туристов в Европу, Алексей Лебедь.

Он подчеркнул, что узнал о событии из сообщения на сайте Robinson Tours, и сейчас туроператору направлен соответствующий запрос. «Потому что прекращение деятельности – это не автоматическое прекращение выполнения обязательств. В рамках договорных отношений мы будем защищать свои финансовые интересы», — добавил Лебедь.

По оценке Ассоциации туроператоров России (АТОР), Robinson Tours обслуживал около 50% российских туристов, которые покупали пакетные туры в Венгрию у туркомпаний, с ним работали многие крупные российские туроператоры. По информации АТОР, подразделение Robinson Tours, которое занималось обслуживанием иностранных туристов, в том числе российских, еще может возобновить работу, поэтому компания не уведомила партнеров об остановке деятельности.

Венгрию в год посещают около 200 тыс. российских туристов, это почти 5% от всего зарубежного потока в страну. Особенно популярны у россиян поездки на термальные курорты с медицинскими и оздоровительными целями. В 2019 году турпоток из России в Венгрию вырос почти на 15%.