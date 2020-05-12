По ее словам, сотрудники, "чей возраст превышает 65-70 лет, но которые важнейшая часть коллектива, должны по-прежнему находиться дома". Лошак добавила, что они "должны заниматься своей работой, которая не менее важна, как и вся остальная. Они будут продолжать заниматься наукой".
Она также отметила, что руководство музея будет менять навигацию, которая должна быть "не только удобной, но интересной". По ее словам музей будет оснащен санитайзерами, которые будут стоять в разных точках по маршруту следования посетителей музея.
"Много логистических задач. Мы сейчас находимся в плотнейшей коммуникации с нашими коллегами со всего мира, говорим с коллегами французских, немецких, итальянских музеев и меняемся опытом, чтобы использовать их как проводников в этот момент жизни и пойти по правильному пути", — сказала она.