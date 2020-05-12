"Большая работа идет в музеях во всех. Мы меняем штат наполовину наших смотрителей, потому что это могут быть только люди определенного возраста. Штат нашего гардероба, где теперь тоже только молодые люди", — заявила она в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1" (ВГТРК).

По ее словам, сотрудники, "чей возраст превышает 65-70 лет, но которые важнейшая часть коллектива, должны по-прежнему находиться дома". Лошак добавила, что они "должны заниматься своей работой, которая не менее важна, как и вся остальная. Они будут продолжать заниматься наукой".

Она также отметила, что руководство музея будет менять навигацию, которая должна быть "не только удобной, но интересной". По ее словам музей будет оснащен санитайзерами, которые будут стоять в разных точках по маршруту следования посетителей музея.

"Много логистических задач. Мы сейчас находимся в плотнейшей коммуникации с нашими коллегами со всего мира, говорим с коллегами французских, немецких, итальянских музеев и меняемся опытом, чтобы использовать их как проводников в этот момент жизни и пойти по правильному пути", — сказала она.