"Сегодня должно быть четкое понимание, что карантин в Краснодарском крае продолжает действовать. Продолжают работу кордоны на границах края и муниципальных образований, которые не допустят свободного перемещения по территории края", — сказал Кондратьев на заседании регионального оперативного штаба во вторник.

Он также подчеркнул, что с 23 мая, после снятия ограничений на передвижение внутри муниципальных образований, посты на границах будут только усилены.

"С 23 мая переносим все ресурсы и внимание на внешние границы. Спокойных и праздных путешествий по территории края быть не должно", — заявил губернатор.

Во вторник власти Кубани объявили о поэтапном выводе региона из карантина по коронавирусу.

Так, с 12 мая возобновляют работу все предприятия сельскохозяйственного комплекса, промышленности, предприятия связи. С 23 мая все предприятия строительного комплекса и смежные с ними, автосалоны, магазины строительных материалов, организации, предоставляющие бытовые услуги, магазины непродовольственных товаров до 400 кв. метров.

С 23 мая будут сняты все ограничения на передвижение внутри муниципалитетов. Общественный транспорт вернется к обычному режиму работы.

С 1 июня возобновят работу санатории, которые имеют медицинскую лицензию.