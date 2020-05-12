"Начинаем поэтапный выход из режима ограничений. С 1 июня возобновляют работу санатории, которые имеют медицинскую лицензию. При этом мы обнуляем курортный сбор – он не будет взиматься до 1 января 2021 года", — написал он в Telegram.

Губернатор уточнил, что меры будут приняты, если позволит эпидемиологическая обстановка.

Он также подчеркнул, что для гостей, прибывающих в открывшиеся санатории, необходимо предусмотреть организованную централизованную доставку.

"Все переезды на предприятия санаторно-курортной отрасли должны быть организованными. Должны быть специальные шаттлы. Осуществлять доставку строго на основании приобретенных гражданами путевок", — сказал Кондратьев.