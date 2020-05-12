"Сегодня в первом чтении Госдума рассмотрит законопроект о ваучерах, которые туроператоры смогут предлагать туристам вместо возврата денег. Ваучер предполагает сохранение первоначальных условий тура, он закрепляет за туристом ту сумму, которую он уже заплатил. Некоторые туроператоры, у которых в ассортименте представлены как заграничные, так и туры по России, предлагают туристам возможность перенести поездку на одно из направлений внутри страны", — сообщил порталу "Интерфакс-Туризм" вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин.

Он заметил, что поездки по России в любом случае станут возможны раньше заграничных, поэтому у туристов может быть востребована эта услуга. "Но не стоит забывать, что основное предназначение ваучера – возможность перенести на более поздний срок уже оплаченную международную поездку. К тому же туроператоры сейчас берут на себя все валютные риски и не требуют с туристов доплат за подорожавшие путевки", — сказал Горин.

В компании TUI Россия порталу "Интерфакс-Туризм" подтвердили, что туристы при желании могут перенести заграничные туры в Россию.

"Да, конечно, предлагаем такой вариант, потому что все прекрасно понимают, что восстановление отрасли начнется именно с внутренних направлений. Если туристы, которые приобрели у нас тур за рубеж, хотят перебронироваться на Россию, мы даем им такую возможность. Мы сейчас ставим чартерные цепочки на курорты Краснодарского края, у нас полетная программа из семи городов – Москва, Санкт-Петербург, Уфа, Воронеж, Нижний Новгород, Сургут, Нижневартовск", — сообщили в компании.

В свою очередь туроператор "Интурист" услуги замены заграничного тура на поездку по России пока не предоставляет.

"В настоящий момент нет возможности перенести оплаченный туристом зарубежный тур на Россию по той причине, что деньги уже ушли за границу. Но в будущем мы рассматриваем такой вариант, когда операционная деятельность начнет возобновляться. Мы будем использовать все возможности, чтобы люди поехали отдыхать так быстро, как они захотят", — сообщил порталу "Интерфакс-Туризм" исполнительный директор компании Сергей Толчин.

По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), общее число проданных туроператорами путевок, которыми их клиенты не смогли воспользоваться из-за повсеместно введенных карантинов и ограничений на авиасообщение, превышает 200 тыс. https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/68987/