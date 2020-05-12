Бастующие объявили о праве отказаться выходить на работу в условиях, когда не соблюдается достаточная охрана труда.

В частности, затронута городская автобусная сеть. Около 80% водителей, ожидавшихся во вторник на линиях, не вышли на работу. К движению подключилась также некоторая часть водителей трамваев.

Как отмечают бельгийские СМИ, "право на отказ" применяется первый раз с тех пор, как оно было включено в кодекс по охране труда в 1996 году. Это право допускает отказ от работы без предварительного предупреждения о забастовке, если работники видят серьезную и непосредственную угрозу.

Именно так многие из них оценивают сегодня ситуацию с коронавирусом. Забастовщики считают недостаточными меры властей и работодателей по санитарной защите их здоровья в период выхода из изоляции, очередная фаза которого началась в понедельник, в том числе открытием непродовольственных магазинов и возобновлением работы некоторых предприятий. В связи с этим было объявлено и о постепенном восстановлении нормальной работы городского транспорта с 11 мая.

Бастующие встревожены тем, что со смягчением ограничительных мер автобусы и трамваи больше не заезжают по несколько раз в день в депо для полной санитарной обработки. Теперь дезинфекцию осуществляют на линиях передвижные бригады или сами водители на своих рабочих местах, и они считают эти меры безопасности недостаточным.

Кроме того, водители требуют более строго контроля над выполнением пассажирами предписания перемещаться на общественном транспорте только в защитных масках. По их свидетельствам, это правило недостаточно четко соблюдается горожанами, что создает для них дополнительный риск заражения коронавирусом.

Администрация городской транспортной сети и профсоюзы заключили 30 апреля соглашение о постепенном возобновлении движения вплоть до восстановления полного графика 18 мая. Соглашение предусматривало организацию мер санитарной безопасности.

Достаточные ли основания у водителей применять "право на отказ"? Вероятно, это предстоит решать суду по трудовым спорам, отмечает во вторник телеканал RTBF. Однако, подчеркивает он, конфликт надо урегулировать быстро, так как без общественного транспорта трудно реализовать выход из изоляции.

За минувшие сутки в Бельгии зарегистрировано 330 новых заражений коронавирусом (368 было накануне). Общее число выявленных инфицированных в стране с начала эпидемии теперь составляет 53779.

За последние 24 часа зафиксировано 65 летальных исходов среди больных с коронавирусом (62 днем раньше). Всего число смертей зараженных COVID-19 в Бельгии достигло 8761.