"Для пассажиров, планирующих поездку до 28 мая включительно, продлевается действие временной схемы рассадки в вагонах поездов дальнего следования, включая скоростные поезда "Ласточка", "Стриж" и высокоскоростные поезда "Сапсан", — говорится в сообщении РЖД.

Новую схему продажи билетов в поезда с учетом соблюдения дистанции в пути РЖД ввели в апреле, ее действие было продлено на период майских праздников.

При оформлении проездных документов в купейные вагоны поездов дальнего следования пассажиры размещаются не более двух человек в купе, в плацкартных — не более трех в одном отсеке. Если пассажиры едут семьей либо в одном заказе единовременно оформляются места для 4 пассажиров и более, то на них данные правила не распространяются, напомнили в РЖД.

Схема рассадки пассажиров в вагонах с местами для сидения зависит от их конфигурации: 2+2 или 3+2. В двухместном ряду пассажир занимает место у окна, в трехместном — один пассажир у окна и один — у прохода (средний ряд остается свободным). Для пассажиров, путешествующих семьей, проводником вагона будет предоставлена возможность разместиться на соседних сиденьях.

Новая схема рассадки применяется при оформлении проездных документов как в кассах дальнего следования, так и через интернет.

Если билеты были приобретены пассажирами до введения новой схемы рассадки, они занимают места согласно оформленным билетам, отмечает компания.