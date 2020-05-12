"В связи с временным ограничением международного пассажирского авиасообщения "Россия" переориентировала часть собственного парка воздушных судов на осуществление программы перевозок медицинских грузов", — говорится в сообщении компании.

Первая цепочка рейсов была выполнена 29 апреля из Китая, откуда компания транспортировала медицинские товары. В течение мая запланировано более 50 таких рейсов. Также запланированы рейсы с продукцией сельскохозяйственного назначения.

Как уточняется, рейсы выполняются на Boeing 777-300/300ER, которые способны перевозить в среднем по 40 тонн грузов. Помимо багажных отсеков задействованы салоны самолетов.

Ранее выполнять грузовые рейсы пассажирскими самолетами начали авиакомпании "Аэрофлот", Nordwind, AZUR air, "Уральские авиалинии", Utair, S7.