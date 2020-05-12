Все финансовые расчеты на борту самолета будут безналичными, отмечают в компании. Кроме того, авиаперевозчик примет меры, чтобы избежать возникновения очередей в туалет.
С середины марта, когда вступили в силу ограничения на полеты в связи с пандемией COVID-19, Ryanair осуществляет ежедневно лишь 30 рейсов между Ирландией, Великобританией и Европой.
"Ryanair будет работать в тесном взаимодействии с государственными службами здравоохранения для обеспечения того, чтобы эти маршруты согласовывались по возможности с эффективными мерами по сдерживанию распространения COVID-19", — говорится в пресс-релизе авиакомпании.
Акции Ryanair прибавляют 2,3% на торгах во вторник. С начала 2020 года их стоимость упала на 38%.