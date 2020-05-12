Как сообщает пресс-служба музея, зрители узнают о творчестве Валентина Серова и его работе над портретом княгини Юсуповой.

В этот же день поклонникам искусства расскажут о творчестве Зинаиды Серебряковой.

Серебрякова — легенда национального искусства начала XX века. Наряду с портретами и крестьянскими жанрами, известность ей принесли холсты, изображающие обнаженное человеческое тело. Она следовала традиции общеевропейского искусства, которую составили скульптура античности, живопись Тициана, Дорджоне, Рубенса.

В 1911 году Серебрякова написала полотно "Купальщица" — первое в ряду созданных ею изображений обнаженных. Оно хранится в коллекции Русского музея.