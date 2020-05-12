Роспотребнадзор 21 апреля выпустил рекомендации по организации работы санаторно-курортных учреждений после карантина с целью снижения рисков распространения коронавируса. Однако, как считают в РСТ, целый ряд пунктов из этого документа невозможно применить на практике.

«Рекомендации Роспотребнадзора по работе здравниц в условиях сохранения риска заражения Covid-19 практически невыполнимы. Это мешает выходу курортов из режима ограничений и началу летнего сезона. Мы настаиваем на выработке более реалистичных требований с участием мнений профильных предприятий и экспертного сообщества. Кроме того, необходимо четче обозначить правовой статус рекомендаций, поскольку в условиях существующей эпидемиологической обстановки они вполне могут применяться нормативно и стать обязательными к исполнению», — рассказал Игнатьев.

Он отметил, что санаторно-курортный комплекс России насчитывает 1755 предприятий на 186,4 тыс. номеров и 434 тыс. мест. Ежегодно в санаториях проходят оздоровление более 6 млн россиян, поэтому будет логично, если они возобновят работу в первую очередь. Однако из-за невыполнимых требований, среди которых – размещение туристов сменами по 14 дней, заселение в одноместные номера, отказ от работы по аутсорсингу (с сезонным персоналом) и других санаториям придется терпеть финансовые убытки уже на старте сезона.

«Требование полной комплектации штатов учреждения нарушает нормы Трудового кодекса РФ. Оно абсурдно даже в обычное время, так как есть движение кадров, не всегда легко найти специалистов. После простоя в несколько месяцев без возможности реально воспользоваться обещанными государством льготными кредитами на оплату труда выполнение таких рекомендаций реально разве что санаториями, принадлежащими министерствам, ведомствам, госкорпорациям, то есть имеющим постоянную прямую или опосредованную отношениями собственности господдержку», — пояснил Игнатьев.

При этом если у кого-то из отдыхающих будет выявлен коронавирус, то весь санаторий не менее чем на 14 дней должен перейти в режим обсерватора. Эксперт сообщил, что Роспотребнадзор не указал в рекомендациях, за чей счет санаторий будет действовать в этом режиме.

Кроме того, согласно рекомендациям ведомства, гостей и персонал необходимо обеспечивать масками: пациентов тремя, а персонал – пятью масками в день. В результате, по словам Игнатьева, пострадает турист, потому что такие меры приведут к удорожанию путевки на 40-50% и не факт, что найдется много желающих поехать отдыхать на таких условиях.

«А между тем, после длительной остановки санаториям даже в обычное время нужно не менее трех недель на то, чтобы вернуть туристов. В начале сезона в санаториях ожидается загрузка в пределах 5-10%, и только к концу месяца – около 60%», — добавил он.

Президент РСТ подчеркнул, что руководителей санаторно-курортных организаций беспокоит также неопределенный статус рекомендаций Роспотребнадзора. «По закону, наказать санатории за неисполнение рекомендаций невозможно. Документ не является санитарными правилами либо гигиеническими требованиями и не носит нормативный характер. Но в нынешних условиях законодательство о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения дает фактически неограниченные полномочия органам Роспотребнадзора», — сказал Игнатьев.

Таким образом, за невыполнение требований нормативных правовых актов и предписаний органов Роспотребнадзора предусмотрен штраф до одного миллиона рублей или закрытие на срок до 90 суток. Помимо административного наказания в отдельных случаях статьей 236 Уголовного кодекса РФ предусмотрена и уголовная ответственность.