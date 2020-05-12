"Пока не нашли ее", — сказал сотрудник пресс-службы.

Ранее сообщалось, что 28-летняя женщина приехала в город-курорт из Москвы 25 апреля и, в соответствии с установленными правилами, была помещена в обсерватор.

У москвички взяли тесты на коронавирус, 5 мая заражение было подтверждено. Больную перевели в инфекционную больницу №2 Сочи. Состояние пациентки оценивалось как удовлетворительное, клиника заболевания отсутствовала.

В ночь на 9 мая она сбежала из лечебного учреждения. Пациентка перелезла через бетонный забор, установленный вокруг больницы. В настоящее время женщину разыскивает полиция, поскольку она представляет угрозу здоровью окружающих.