По ее словам, процесс бронирования — от выбора услуги до совершения заказа — на новом сайте занимает четыре шага. Поменялась и логика бронирования: теперь клиент сначала выбирает услуги и только после этого вводит персональные данные.

"Минимальное время создания бронирования на новом сайте может составить от 40 секунд. Мы уверены, что новый сайт поможет увеличить долю прямых продаж через pobeda.aero до 85%", — передал через представителя генеральный директор "Победы" Андрей Калмыков.

Компания также планирует запустить новое мобильное приложение, синхронизированное с сайтом.

Как сообщалось, "Победа" приостановила все рейсы с 1 апреля по 31 мая. Решение принято после выхода постановления правительства РФ, рекомендовавшего гражданам ограничить поездки, в том числе в целях туризма и отдыха.