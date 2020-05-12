"После возобновления международных рейсов в Таиланде может быть введен въездной налог в размере до 300 бат (685 рублей) для всех прибывающих в страну иностранных туристов. Налог будет включен в стоимость авиабилетов и будет частью страховки путешественников на случай пандемии", — пишет газета.

На данный момент не определено, как налог будут взимать с туристов, прибывающих наземным или морским транспортом.

"Вопрос о введении подобного сбора был инициирован министерством туризма и спорта страны в прошлом году, однако был отложен из-за пандемии. Сбор планируется направить в туристический фонд, который поддерживает благосостояние отрасли и обеспечивает безопасность туристов", — отмечает издание.

На данный момент размер налога еще не утвержден окончательно, и может быть снижен до 100-200 бат (230-457 рублей). В случае, если сбор будет утвержден, об этом объявят до четвертого квартала, чтобы путешественники могли подготовиться заранее.

"После начала пандемии в Таиланде снизили прогноз по иностранному турпотоку в 2020 году до 16 млн прибытий. Однако, и эта цель может оказаться недостижимой. Раньше октября-декабря в стране не ждут восстановления международного туризма", — заключает Bangkok Post.

По данным министерства туризма Таиланда, в 2019 году страну посетили 39 млн иностранных туристов, из них 1,47 млн — россияне.