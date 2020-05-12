Как сообщил губернатор области Александр Дрозденко на своей странице в соцсети, разрешаются семейные и одиночные прогулки, занятия спортом на открытом воздухе.

Он добавил, что в зависимости от уровня заболеваемости регион условно поделен на три зоны с разной степенью снятия ограничений (красный-желтый-зеленый). Снятие ограничений на этих территориях происходит в соответствии с эпидобстановкой.

"Все в наших руках. Будет халатность в соблюдении эпидтребований и рост заболеваемости — будет откат назад, новые закрытия, запреты и негативные последствия", — подчеркнул губернатор.

По информации пресс-службы правительства региона, в Ленобласти с 12 мая разрешено работать музеям. "Во Всеволожском Выборгском, Гатчинском, Тосненском и Кировском районах пока самые строгие правила: экскурсии до пяти посетителей и только на улице. Кинотеатры начнут показы в Волховском, Лодейнопольском, Лужском, Подпорожском и Сланцевском районах — но залы могут быть заполнен лишь наполовину. Во всех случаях ношение масок — обязательное условие", — отметили в пресс-службе.

Также в области принято решение об открытии предприятий торговли и сферы услуг. Условия их работы и санитарно-эпидемические требования определены в зависимости от района. В частности, при обязательном использовании масок, разрешена торговля непродовольственными товарами (за исключением продажи парфюмерии и косметики в пяти районах) без использования примерочных, работа временных рынков и ярмарок, торговых центров, общепита (строго на террасах, с расстоянием между столами не менее 1,5 метра и заполняемости не более 50%), турбаз и домов отдыха в части проживания (маски — в общественных местах).

В Ленинградской области 1 тыс. 566 случаев коронавируса. 450 человек выздоровели, шесть скончались.