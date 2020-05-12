Это распоряжение не касается столичного региона, в котором режим самоизоляции продлён до 24 мая. Именно в Буэнос-Айресе и прилегающих к нему районах врачи зафиксировали 86% случаев заражения коронавирусом в стране.

На остальной территории Аргентины властям провинций разрешено постепенно снимать ограничения на промышленную и торговую деятельность. Также разрешается возобновлять работу индустрии развлечений.

Меры по самоизоляции были введены в Аргентине 50 дней назад. В стране выявили около 5,5 тыс. случаев заражения, 293 пациентов скончались.