"В период с 2 апреля по 10 мая правительство Московской области встретило и доставило до мест проживания или обсерваторов более 6,1 тысяч пассажиров, прибывших в аэропорты региона 59 рейсами из 27 зарубежных стран", — говорится в сообщении.

Ведомство уточняет, что до мест проживания для соблюдения самоизоляции были доставлены более 4,6 тысяч жителей Москвы и области. Ещё более 1,4 тысячи жителей других регионов были размещены в подмосковных обсерваторах для прохождения режима самоизоляции.

Около 100 пассажиров из ближайших регионов доставлены до места жительства, добавили в пресс-службе.

Для перевозки пассажиров министерство транспорта Московской области предоставило 50 автобусов и водителей. Все транспортные средства прошли углубленную дезинфекцию перед и после рейсов.