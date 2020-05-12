Как рассказала газете замминистра культуры Алла Манилова, музеи могут открыться в июле, если меры 1 июня не последует сохранение ограничительных мер, однако количество посетителей будет регулироваться. В частности, билеты будут продаваться только онлайн исходя из вместительности музея с учетом соблюдения двухметровой дистанции между посетителями.

Первым музеем, на котором опробуют меры, станет ГМИИ им. Пушкина. По словам директора музея Марины Лошак, всем посетителям измерят температуру на входе и выдадут маски и перчатки. Также, пока не появится вакцина от коронавируса, к работе не будут допускать смотрителей старше 65 лет.

Музеи закрылись для посещения на фоне распространения коронавирусной инфекции в марте.