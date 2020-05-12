"Ждем в "Черемшанке" (аэропорт Красноярска — ИФ) АН-24 с красноярцами из Индонезии. Долго не могли доставить наших людей, и вот наконец-то рейс "Бали — Новосибирск" организован. По поручению губернатора вылетели за красноярцами в соседний регион (в Новосибирскую область — ИФ). Забираем на самолете 49 человек, в том числе 5 детей. Доставим всех домой на режим самоизоляции", — написал Димитров.

В справочной аэропорта "Черемшанка" агентству "Интерфакс-Сибирь" уточнили, что самолет приземлился поздно вечером в понедельник. "Самолет АН-24 из Новосибирска совершил посадку в 23:20 по местному времени (19:20 мск) накануне, пассажиры прошли контроль Роспотребнадзора", — сказал собеседник агентства. В пресс-службе Роспотребнадзора пояснили, что все прибывшие пассажиры направлены на двухнедельный карантин. "Для проведения медицинского наблюдения в течение 14 календарных дней со дня прибытия 44 пассажира изолированы по месту проживания, 1 пассажир, проживающий в отдаленной территории края, доставлен спецтранспортом в обсерватор", — говорится в сообщении.