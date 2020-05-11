Неоправданным россияне считают открытие с 12 мая ресторанов (55- 59%), школ (55-57%), открытие детских садов (44-47%) и разрешение выхода из дома людям старше 65 лет (34-40%).

Опросы проводились в группах стопкоронавирус.рф в социальной сети Вконтакте и мессенджере Telegram 9-11 мая, в них приняли участие свыше 59,1 тыс. человек.