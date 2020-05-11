Среди самых оправданных с точки зрения населения мер, которые могут ввести регионы с 12 мая, оказались прогулки (65-66% опрошенных), разрешение спорта на улице (43-51%), открытие небольших магазинов (40-41%), разрешение работы небольших организаций сферы услуг (39-43%).
Неоправданным россияне считают открытие с 12 мая ресторанов (55- 59%), школ (55-57%), открытие детских садов (44-47%) и разрешение выхода из дома людям старше 65 лет (34-40%).
Опросы проводились в группах стопкоронавирус.рф в социальной сети Вконтакте и мессенджере Telegram 9-11 мая, в них приняли участие свыше 59,1 тыс. человек.