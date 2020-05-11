Для первого этапа снятия ограничений коэффициент распространения инфекции должен быть не более единицы, свободных коек должно быть не менее 50% от общего нормативного и количество тестов — не менее семидесяти на 100 тыс. населения.

Голикова отметила, что уже сейчас в среднем по РФ коэффициент распространения инфекции равен единице, но по отдельным регионам этот показатель варьируется.

"Если бы сегодня субъекты РФ по тем трем критериям, которые я упомянула, принимали решение об ослаблении ограничительных мер, то таких регионов сегодня оказалось бы одиннадцать", — сказала Голикова.

По ее словам, эти регионы "могли бы выйти не только на первый, но и на второй этап снижения ограничительных мер".

"Сегодня 22 региона в дополнение к этим одиннадцати могли бы ступить на путь ослабления ограничений, если бы два других критерия, а именно — 50% свободного коечного фонда и охват тестирования не менее 70 на 100 тыс. населения — могли бы исполняться", — продолжила Голикова.

Вместе с тем, она назвала эти показатели достижимыми, и региональные власти способны их добиться.

Вице-премьер подчеркнула, что ограничения должны сниматься очень осторожно.

Она отметила, что на протяжении майских праздников и особенно последних дней проводился мониторинг того, как в рамках установленных показателей ведут себя субъекты РФ. По ее словам, были "достаточно серьезные колебания", однако показатели упомянутых 11 регионов оставались "более-менее постоянными".

"Хочу обратить внимание, что соблюдение определенных ограничений, требований санитарно-эпидемиологических мероприятий и санитарных врачей субъектов РФ будет для нас абсолютным залогом того, что скорость выхода из этих ограничений мы сможем совместно приблизить", — сказала Голикова.