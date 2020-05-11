"Предприятия пострадавших отраслей уже получили отсрочку по налогам и страховым платежам на 6 месяцев с возможностью гасить их плавно в течение года, как на одной из встреч с бизнесом представители оного меня и просили. Но только простого переноса фискальных платежей на будущие периоды сегодня тоже явно недостаточно, поэтому предлагаю такие платежи за второй квартал нынешнего года полностью списать. За исключением НДС", — заявил президент РФ Владимир Путин в понедельник на совещании по санитарно-эпидемиологической ситуации с коронавирусом.
"Эта мера распространится на индивидуальных предпринимателей, на компании малого и среднего бизнеса в пострадавших отраслях и на социально ориентированные НКО", — отметил он.
Глава государства еще раз подчеркнул, что будет работать принцип не отсрочки, а именного полного списания налогов и страховых взносов за второй квартал этого года. "За апрель, май, июнь. За те месяцы, когда бизнес оказался или будет еще находиться в сложной ситуации. Воспользоваться такой мерой смогут более 1,5 млн предприятий", — сказал Путин.