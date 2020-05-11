"Обращаюсь сейчас к людям старших возрастов. Родные мои, понимаю, как вам нелегко постоянно быть дома — часто в разлуке со своими детьми, внуками, но сейчас нужно еще потерпеть. Это не пустые слова, это вопрос жизни. Режим ограничений пока сохраняется, потому что мы переживаем за вас и делаем все возможное, чтобы оградить вас от угрозы вируса, чтобы эта опасность быстрее прошла", — добавил президент.