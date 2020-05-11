Пассажирское авиасообщение на Кипре было приостановлено 21 марта в рамках мер по борьбе против распространения коронавируса.

Власти страны размышляют над тем, как безопасно возобновить авиасообщение и открыть доступ в страну туристам. Это — принципиально важный вопрос, так как на туризм приходится очень большая часть доходов Кипра.

В стране выявили почти 900 случаев заражения коронавирусом, 16 пациентов скончались.