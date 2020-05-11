"Как только тренд на снижение заболеваемости мы увидим, возможно, некоторые регионы будут принимать решение о том, чтобы снимать ограничения. И тогда наши граждане смогут туда поехать. Нам очень, конечно, хочется, чтобы это в первую очередь происходило летом в наших курортах Северного Кавказа, Краснодарского края, Крыма, любимого места отдыха россиян", — сказал Чернышенко в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия 24" (ВГТРК) в понедельник.

Он отметил, что туризм — это самая пострадавшая отрасль нашей страны, как и во всем мире. "Правительство уже внесло в перечень наиболее пострадавших отраслей экономики именно туризм. И оказывает комплексную поддержку, работает над новыми мерами", — пояснил Чернышенко.

"Мы все, конечно, хотим, чтобы наша туристическая отрасль сохранилась, при этом понимаем, что безопасность — это самое главное. При этом это огромная возможность для того, чтобы развился наш внутренний туризм", — сказал вице-премьер.

Он заметил, что раньше было принято уезжать на отдых за границу: это было дешевле, а сервис качественней. "Но сейчас инфраструктура действительно уже подросла. И плюс сейчас вот эти ограничения действительно приведут к тому, что будет формироваться свой собственный доступный туристический продукт в стране", — уточнил Чернышенко.

Он призвал всех россиян соблюдать режим изоляции, придерживаться масочного режима и работать удаленно, если это возможно.